कुछ देर में शुरू होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, परमानंद गिरी और महंत दिनेंद्र दास समेत कई दिग्गज पहुंचे

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Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर की दान राशि से जुड़े विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बैठक के लिए ट्रस्ट के सदस्य परमानंद गिरी महाराज, महंत दिनेंद्र दास, कृष्ण मोहन, चंपत राय और अन्य ट्रस्टी राम जन्मभूमि परिसर पहुंच चुके हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी भी बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर परिसर पहुंच गए हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दान राशि मामले की जांच और ट्रस्ट से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर भी फैसला संभव है।
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