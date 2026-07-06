6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कुछ देर में शुरू होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, परमानंद गिरी और महंत दिनेंद्र दास समेत कई दिग्गज पहुंचे

राम मंदिर दान विवाद के बीच अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। चंपत राय, परमानंद गिरी और अन्य ट्रस्टी पहुंच चुके हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 06, 2026

Breaking News

Breaking News

Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर की दान राशि से जुड़े विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बैठक के लिए ट्रस्ट के सदस्य परमानंद गिरी महाराज, महंत दिनेंद्र दास, कृष्ण मोहन, चंपत राय और अन्य ट्रस्टी राम जन्मभूमि परिसर पहुंच चुके हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी भी बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर परिसर पहुंच गए हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दान राशि मामले की जांच और ट्रस्ट से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर भी फैसला संभव है।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राम मंदिर

Updated on:

06 Jul 2026 03:47 pm

Published on:

06 Jul 2026 03:47 pm

Hindi News / National News / कुछ देर में शुरू होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, परमानंद गिरी और महंत दिनेंद्र दास समेत कई दिग्गज पहुंचे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौजूदा सीएम को रोकती थीं ममता बनर्जी, 108 बार खटखटाना पड़ा कोर्ट का दरवाज़ा, बीजेपी विधायक उखड़े

Mamata Banerjee used to stop the CM from attending the event
राष्ट्रीय

विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, WFI को दो हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश

vinesh phogat news
राष्ट्रीय

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हाफिज सईद पर NIA का बड़ा एक्शन, दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

India Releases List of Terrorists News.
राष्ट्रीय

सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे, अमित शाह ने लॉन्च की कई नई परियोजनाएं, जानिए क्या-क्या बदला

Central Government's Plan Against Drugs
राष्ट्रीय

अग्निपथ योजना: ‘भैरव बटालियन’ जैसी विशेष इकाइयों में ज्यादा संख्या में शामिल होंगे अग्निवीर! 4 साल बाद अग्निवीरों को क्या-क्या मिलेगा?

agnipath yojana permanent employment opportunities may open up for agniveers
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.