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मुंबई-पुणे में बारिश से जनजीवन बेहाल, IndiGo ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

Mumbai IMD Red Alert: महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से मुंबई, पुणे समेत कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। खराब मौसम के चलते IndiGo ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।
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मुंबई

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Devika Chatraj

Jul 06, 2026

Indigo

इंडिगो की फ्लाइट। (Image-X/@IndiGo6E)

IndiGo Travel Advisory: महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुंबई और पुणे समेत कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन की घटनाओं के बीच इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की एयरलाइन IndiGo ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए फ्लाइट से यात्रा करने वालों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

IndiGo की यात्रियों से अपील

एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने आधिकारिक संदेश में कहा कि मुंबई और पुणे में खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर पड़ सकता है। ऐसे में यात्रियों को एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस अवश्य जांच लेना चाहिए।

IndiGo ने यात्रियों से यह भी अनुरोध किया है कि भारी बारिश के कारण शहर में कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। इसलिए एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सामान्य दिनों की तुलना में अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुंबई और पुणे के लिए IMD का रेड अलर्ट

इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, दोनों शहरों में सोमवार को अत्यधिक भारी से लेकर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से मौसम की गंभीरता को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

BMC की एडवाइजरी

लगातार हो रही बारिश को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने भी नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य न हो तो घरों से बाहर निकलने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

बारिश से तीन दिनों में 10 लोगों की मौत

महाराष्ट्र में मानसून की तेज बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। पिछले तीन दिनों के दौरान बारिश से जुड़े विभिन्न हादसों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार रात मुंबई के मानखुर्द स्थित जनता नगर में तीन मंजिला चॉल का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में पांच मासूम बच्चों और एक महिला समेत कुल छह लोगों की जान चली गई। राहत एवं बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का अभियान चलाया।

पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने हाईवे पर यातायात प्रभावित

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) के अनुसार, लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे तथा पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर मलबा सड़क पर आ जाने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में मलबा हटाने और यातायात को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए युद्धस्तर पर राहत एवं सफाई अभियान शुरू कर दिया है।

वरंधा घाट और सिंहगढ़ किले के पास भूस्खलन

पश्चिमी महाराष्ट्र में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते वरंधा घाट और पुणे के प्रसिद्ध सिंहगढ़ किले के प्रवेश द्वार के समीप भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन सिंहगढ़ किले में पर्यटकों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मौसम सामान्य होने तक पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा से बचें।

यात्रियों और नागरिकों के लिए जरूरी सलाह

  • एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जरूर जांचें।
  • भारी ट्रैफिक की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें।
  • मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें।
  • भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, घाट मार्गों और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
  • अत्यधिक आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

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Updated on:

06 Jul 2026 04:04 pm

Published on:

06 Jul 2026 04:04 pm

Hindi News / National News / मुंबई-पुणे में बारिश से जनजीवन बेहाल, IndiGo ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

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