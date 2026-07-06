मुंबई-पुणे में बारिश से जनजीवन बेहाल, IndiGo ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

महाराष्ट्र में मानसून की तेज बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। पिछले तीन दिनों के दौरान बारिश से जुड़े विभिन्न हादसों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार रात मुंबई के मानखुर्द स्थित जनता नगर में तीन मंजिला चॉल का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में पांच मासूम बच्चों और एक महिला समेत कुल छह लोगों की जान चली गई। राहत एवं बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का अभियान चलाया।