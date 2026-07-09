राम मंदिर दान चोरी में बड़ा एक्शन, चंपत राय समेत तीन लोगों से VIP पास जारी करने का अधिकार छीना

दान चोरी मामले में पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। जांच एजेंसियां सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन से भी कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।