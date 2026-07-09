9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

राम मंदिर दान चोरी में बड़ा एक्शन, चंपत राय समेत तीन लोगों से VIP पास जारी करने का अधिकार छीना

Ram Mandir: राम मंदिर दान चोरी मामले में ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव अब किसी भी श्रद्धालु के लिए VIP पास जारी नहीं कर सकेंगे।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Ankit Sai

Jul 09, 2026

Champat Rai Anil Mishra

चंपत राय और अनिल मिश्रा

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए फैसले और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए ट्रस्ट से निष्कासित पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की वीआईपी और सुगम दर्शन पास जारी करने की आईडी रद्द कर दी है।

अब ये तीनों किसी भी श्रद्धालु के लिए VIP पास जारी नहीं कर सकेंगे। वहीं, दान चोरी मामले में SIT की जांच और पुलिस कार्रवाई लगातार जारी है।

भूमि पूजन के समय से मिली व्यवस्था अब खत्म

जानकारी के अनुसार, यह व्यवस्था राम मंदिर के भूमि पूजन के समय से लागू थी। इन तीनों के पास विशेष अधिकार थे, जिनके जरिए वीआईपी और सुगम दर्शन के पास जारी किए जाते थे। ट्रस्ट के नए फैसले के बाद यह अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

दान चोरी की जांच में जुटी SIT

राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT), पुलिस और राज्य सरकार की निगरानी में चल रही है। जांच टीम रोज कई घंटों तक दस्तावेजों, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। मामले में लगातार नए तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई का दायरा भी बढ़ता जा रहा है।

ऐसे सामने आया दान चोरी का मामला

मई के आखिरी सप्ताह में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही दान राशि और दान पेटियों से निकलने वाली रकम का मिलान किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन दान पेटियों में एक बार में 6 से 7 लाख रुपये तक निकलते थे, उनमें कुछ समय से 500 रुपये के नोटों की गड्डियों में कमी दिखाई दे रही थी।

शक गहराने पर नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगाए गए। करीब एक सप्ताह की फुटेज देखने के बाद सामने आया कि नोट गिनने के दौरान कुछ कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे, जबकि उनका दूसरा साथी नोटों की गड्डियों से पैसे निकालकर कपड़ों में छिपा लेता था। हिडन कैमरों में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद मामला खुल गया।

अब तक आठ आरोपी गिरफ्तार

दान चोरी मामले में पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। जांच एजेंसियां सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन से भी कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

WhatsApp से रंगदारी के आरोपों पर लॉरेंस के वकील ने उठाए सवाल, बोले- 40 मामलों में हो चुका बरी

ये भी पढ़ें
lawrence bishnoi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राम मंदिर

Updated on:

09 Jul 2026 08:21 pm

Published on:

09 Jul 2026 08:21 pm

Hindi News / UP News / राम मंदिर दान चोरी में बड़ा एक्शन, चंपत राय समेत तीन लोगों से VIP पास जारी करने का अधिकार छीना

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

Dudhwa Tourist Train: अब वीकेंड पर एसी चेयर कार से करें दुधवा की सैर, 270 रुपये में जंगल सफारी जैसा सफर

ट्रेन की फोटो सोर्स रेल विभाग
बहराइच

अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री अनिल राजभर का पलटवार, बोले- सपा जांच को प्रभावित करना चाहती है

Anil Rajbhar targets Akhilesh Yadav
अयोध्या

‘सपा को कब्रिस्तान से प्यार, उन्हें राम मंदिर और विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता’, सीएम योगी ने विपक्ष को सुनाई खरी-खोटी

Cm yogi statement on sp leaders
बांदा

कानपुर नगर निगम में लगी आग; आग की लपटें और धुआं देख कर्मचारी दफ्तर छोड़ भागे, स्थिति का जायजा लेने पहुंचीं महापौर

Kanpur News, Kanpur Nagar Nigam Fire, UP News, Fire Brigade Kanpur, Mayor Pramila Pandey, Short Circuit, UP News in Hindi, कानपुर न्यूज, कानपुर नगर निगम में आग, यूपी न्यूज, प्रमिला पांडे, Fire in Kanpur Nagar Nigam, Kanpur Nagar Nigam Fire Incident, UP News
कानपुर

रैपिडो चालक ने दारोगा की बेटी से की छेड़छाड़, वाराणसी में आरोपी के दोस्त ने वीडियो बनाकर किया हंगामा, दोनों हुए अरेस्ट

Rapido driver viral video
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.