केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, ‘फायरिंग नहीं हुई’ वाले बयान पर केसी वेणुगोपाल का बड़ा एक्शन

यह मामला 29 जुलाई का है। उस दिन लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने छात्र प्रदर्शन को लेकर यह बयान दिया था। विपक्ष की तरफ से छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित गोलीबारी का मुद्दा उठाया गया था। जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों पर कोई गोली नहीं चलाई गई। केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। जब गोलीबारी ही नहीं हुई तो गोली चलाने का आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता।