दिल्ली लाल किला कार बम धमाका मामला: स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ाई

मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस केस के सभी 9 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। एजेंसी द्वारा पेश किए गए आरोपियों में आमिर रशीद मीर, जासिर बिलाल वानी, डॉ. मुजमिल शकील, डॉ. आदिल अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागय, सोयब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद दार शामिल हैं। सभी आरोपियों को सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जेल से वर्चुअल माध्यम के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल कराया गया। सुनवाई के दौरान एनआईए ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अदालत को अवगत कराया, जबकि अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखी।