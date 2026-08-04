‘मोदी-शाह सदन में क्यों नहीं आते?’ संसद ठप होने पर विपक्ष और CJP का सरकार पर हमला

CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस और RAF की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि 'भारत की संसद जनता की है। दिल्ली पुलिस और RAF (जो CRPF के अधीन आती है) द्वारा छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। ऐसे में उनके प्रमुख गृह मंत्री अमित शाह को इन अपराधों की जवाबदेही लेनी चाहिए। वे पिछले दो हफ्तों से संसद में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?' इतना ही नहीं दास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना अध्यक्ष का कर्तव्य है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह बनी रहे।