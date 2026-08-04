4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

‘मोदी-शाह सदन में क्यों नहीं आते?’ संसद ठप होने पर विपक्ष और CJP का सरकार पर हमला

Amit Shah absence in Parliament: छात्र विरोध प्रदर्शन और राम मंदिर दान चोरी मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी। CJP और विपक्ष ने पूछा- गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी दोनों सदनों की कार्यवाही से गायब क्यों हैं?
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Aug 04, 2026

Parliament Monsoon Session deadlock

संसद ठप होने पर विपक्ष और CJP का सरकार पर हमला, फोटो सोर्स- ANI

Parliament Monsoon Session deadlock: 20 जुलाई को हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दों पर संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामा और व्यवधान जारी है। इस बीच मंगलवार को विपक्ष और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में अनुपस्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

अमित शाह जवाब क्यों नहीं दे रहे?

CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस और RAF की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि 'भारत की संसद जनता की है। दिल्ली पुलिस और RAF (जो CRPF के अधीन आती है) द्वारा छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। ऐसे में उनके प्रमुख गृह मंत्री अमित शाह को इन अपराधों की जवाबदेही लेनी चाहिए। वे पिछले दो हफ्तों से संसद में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?' इतना ही नहीं दास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना अध्यक्ष का कर्तव्य है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

'लोकतंत्र के मंदिर में नहीं आ रहे PM और गृह मंत्री'

उधर, संसद परिसर में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में गतिरोध की मुख्य वजह सरकार की अड़ियल नीति है। सिंघवी ने कहा कि गतिरोध का पहला चरण नीट (NEET) और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर था, जबकि दूसरा चरण इसलिए है क्योंकि न तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री ने इस सत्र में एक बार भी सदन में उपस्थिति दर्ज कराई है।

20 जुलाई से शुरू हुआ था मानसून सत्र

गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और यह 13 अगस्त तक प्रस्तावित है। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह बैठकों के लिए संसद परिसर में मौजूद रहते हैं, लेकिन दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं।

‘ट्रंप के दबाव में एथनॉल खरीद रहे PM नरेंद्र मोदी’, प्रधानमंत्री आवास जाने से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा

ये भी पढ़ें
Arvind Kejriwal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Updated on:

04 Aug 2026 05:20 pm

Published on:

04 Aug 2026 05:20 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘मोदी-शाह सदन में क्यों नहीं आते?’ संसद ठप होने पर विपक्ष और CJP का सरकार पर हमला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

'CJP को 30M और BJP को सिर्फ 10M व्यूज', निशिकांत दुबे ने मेटा पर लोकतंत्र-विरोधी कंटेंट बढ़ाने का लगाया आरोप

Meta Instagram Facebook
राष्ट्रीय

भारत-बांग्लादेश रिश्तों के बीच शेख हसीना का कार्यक्रम चर्चा में, MEA बोला- सरकार की कोई भूमिका नहीं

india Foreign Ministry
राष्ट्रीय

स्टेट बार काउंसिलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- अब मेंस क्लब नहीं चलेगा, 2 महिला सदस्य अनिवार्य

Supreme Court
राष्ट्रीय

‘जननायक और GenZ के आइकॉन’, शहजाद पूनावाला ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बोले- रांची जाकर करेंगे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग!

Shehzad Poonawalla viral tweet
नई दिल्ली

टर्बुलेंस में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट के यात्रियों ने सुनाई आपबीती, हिचकोले खा रहे विमान में मची चीख पुकार

Air India Incident
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.