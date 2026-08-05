Air India की फुकेत-दिल्ली उड़ान में टर्बुलेंस, मानसून में इस रूट पर क्यों बढ़ती हैं मुश्किलें

एअर इंडिया के इस Boeing विमान ने जब फुकेत से उड़ान भरी, तब सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही विमान भारतीय उपमहाद्वीप के करीब पहुंचा, वह टर्बुलेंस (Clear Air Turbulence / Convective Turbulence) यानी अचानक हवा के भीषण दबाव की चपेट में आ गया। विमान की ऊंचाई में पलभर के लिए गिरावट दर्ज की गई, जिससे सीट बेल्ट न बांधे हुए कई यात्री अपनी सीटों से उछल गए। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इस घटना की गहन जांच के लिए विमानन नियामक एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।