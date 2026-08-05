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यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर दागी बैलेस्टिक मिसाइल, लीक हुआ अमोनिया, जारी हुआ अलर्ट

Russia-Ukraine War: रूस ने कीव पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इसमें कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस हमले के बाद 1 की मौत, 12 घायल हुए हैं। अमोनिया लीक भी हुआ।
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भारत

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Mukul Kumar

Aug 05, 2026

russia ukraine war

रूस-यूक्रेन वार। (फोटो- स्क्रीनशॉट: X/ MAKS 26 )

रूस और यूक्रेन के बीच फिलहाल युद्ध थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कीव में बुधवार रात अचानक विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं। रूसी सेना ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

इस हमले के बाद कई इलाकों में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। एक व्यक्ति की जान चली गई और 12 लोग घायल हो गए। 30 लाख आबादी वाले इस शहर में अब हालात तनावपूर्ण हो गए हैं।

कुछ लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की संभावना

मेयर विटाली क्लिचको ने टेलीग्राम पर बताया कि कीव के केंद्र के पास एक गोदाम पूरी तरह नष्ट हो गया है। बचाव दल ने मलबे से दो लोगों को निकाला। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। सर्च और रेस्क्यू का काम जारी है।

एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी घायलों में शामिल है। शहर के बाहरी इलाके में भी बड़ी आग भड़क उठी है। एक मिसाइल के मलबे एक आवासीय इमारत के पास गिरे। शुरुआत में अफवाह उड़ी कि 20 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन बाद में यह गलत निकला।

हमले के दौरान लीक हुआ अमोनिया

एयर डिफेंस यूनिट्स ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन काफी हद तक नाकाम रहे। कीव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार सात जगहों पर हमला हुआ। मिडनाइट के बाद हमला शुरू हुआ और एक घंटे से ज्यादा एयर रेड अलर्ट जारी रहा।

हमले के दौरान अमोनिया लीक भी हो गया। इमरजेंसी क्रू इसे संभालने में जुटे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बता दें कि रूस पिछले कुछ हफ्तों से कीव पर हमले तेज कर चुका है। पिछले महीने कई बार राजधानी पर हमले हुए।

अमोनिया लीक से आसपास के इलाकों में हलचल

अमोनिया लीक से आसपास के इलाकों में सावधानी बरतनी पड़ रही है। इसको लेकर पूरे शहर में अलर्ट जारी किया गया है। यह हमला यूक्रेन की राजधानी पर लगातार दबाव का हिस्सा लगता है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और आधिकारिक सलाह मानने की अपील की है।

हालांकि, दोनों देश नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करते हैं। यह युद्ध फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ था। रात के हमले ने आम लोगों की नींद उड़ा दी। आग बुझाने और घायलों के इलाज का काम सुबह तक चलता रहा।

रूस-यूक्रेन युद्ध में फिर बढ़ा तनाव, एक-दूसरे पर किया ड्रोन अटैक, हमले में 6 की मौत

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Updated on:

05 Aug 2026 07:43 am

Published on:

05 Aug 2026 07:43 am

Hindi News / National News / यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर दागी बैलेस्टिक मिसाइल, लीक हुआ अमोनिया, जारी हुआ अलर्ट

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