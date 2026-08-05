यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर दागी बैलेस्टिक मिसाइल, लीक हुआ अमोनिया, जारी हुआ अलर्ट

मेयर विटाली क्लिचको ने टेलीग्राम पर बताया कि कीव के केंद्र के पास एक गोदाम पूरी तरह नष्ट हो गया है। बचाव दल ने मलबे से दो लोगों को निकाला। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। सर्च और रेस्क्यू का काम जारी है।