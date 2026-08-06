‘संसद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, दिल्ली के ‘मकड़जाल’ से बचें नए सांसद’

बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सभी सांसद पूरी निष्ठा से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं, राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े ने अपने पोस्ट में इसे प्रेरणादायी मुलाकात बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सांसद के दायित्व और संसद के माध्यम से जनसेवा के बारे में अपने अनुभव साझा किए। राजस्थान से राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को सादगी, नियमित उपस्थिति, अध्ययन, समितियों में सक्रिय भागीदारी, भाषा में संयम और डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग के साथ युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जमीनी जिंदगी जिंदा रहनी चाहिए।