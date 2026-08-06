Delhi Lakshmi Yojana: 2,500 की उम्मीद में पहुंचीं महिलाएं, लेकिन आवेदन ने बढ़ाई परेशानी; आधार से फॉर्म तक में उलझीं

आवेदन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी आधार कार्ड को लेकर सामने आ रही है। कुछ महिलाओं के आधार कार्ड में जन्मतिथि जैसी जानकारी नहीं है। ऐसी महिलाओं को पहले अपना आधार ठीक कराने के लिए कहा जा रहा है। कई महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकारी कर्मचारी फॉर्म भरने में मदद करेंगे, लेकिन कई जगह उन्हें खुद ही फॉर्म भरने के लिए कहा गया। जिन महिलाओं को कंप्यूटर या ऑनलाइन काम की ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए यह प्रक्रिया और मुश्किल हो रही है।