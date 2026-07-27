Air India Boeing Crash: संसद में सरकार ने बताया कहां तक पहुंची जांच, अभी नहीं निकला कोई निष्कर्ष

AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, हादसे से पहले एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के दोनों इंजनों का थ्रस्ट खत्म हो गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों फ्यूल कट-ऑफ स्विच 'RUN' से 'CUTOFF' स्थिति में चले गए थे। हालांकि, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) की रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से यह कहते हुए सुनाई देता है कि उसने फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद नहीं किए थे। इसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले दोनों फ्यूल स्विच दोबारा 'RUN' स्थिति में लाए गए थे।