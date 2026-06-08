Rajya Sabha Polls: बीजेपी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश से उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, जानें किसे बनाया प्रत्याशी

BJP ने राज्य सभा प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी (Photo-IANS
Rajya Sabha Polls: आगामी राज्य सभा चुनाव और कर्नाटक विधान परिषद (एमएलसी) द्विवार्षिक चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों को मंजूरी दी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से प्रो. डॉ. एम. नागराजा को राज्य सभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है।
वहीं, कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए पार्टी ने लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया है।
वहीं देशभर में राज्य सभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उच्च सदन की विभिन्न सीटों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। आगामी द्विवार्षिक राज्य सभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है।
निर्वाचन आयोग ने 1 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इन सीटों के लिए मतदान 18 जून 2026 को कराया जाएगा। इन 24 सीटों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात की 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें, झारखंड की 2 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय की 1-1 सीट शामिल है।
इसके अलावा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्य सभा की एक-एक रिक्त सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल ने भी राज्य सभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित रहे।
राज्य सभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और आगामी मतदान को संसद के उच्च सदन की नई राजनीतिक तस्वीर के रूप में देखा जा रहा है।
|क्रमांक
|राज्य
|उम्मीदवार
|1
|अरुणाचल प्रदेश
|ताई तागाक
|2
|गुजरात
|राजुभाई शुक्ला
|3
|गुजरात
|मुकेशभाई राठवा
|4
|गुजरात
|मानसिंह परमार
|5
|गुजरात
|जितेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया
|6
|मध्य प्रदेश
|तरुण चुग
|7
|मध्य प्रदेश
|रजनीश अग्रवाल
|8
|मणिपुर
|ए. शारदा देवी
|9
|राजस्थान
|अलका गुर्जर
|10
|राजस्थान
|सतीश पूनिया
|11
|ओडिशा (उपचुनाव)
|देवाशीष सामंतराय
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