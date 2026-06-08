Rajya Sabha Polls: बीजेपी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश से उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, जानें किसे बनाया प्रत्याशी

Rajya Sabha Polls: आगामी राज्य सभा चुनाव और कर्नाटक विधान परिषद (एमएलसी) द्विवार्षिक चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों को मंजूरी दी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से प्रो. डॉ. एम. नागराजा को राज्य सभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है।