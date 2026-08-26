BJP संसदीय बोर्ड में होगा फेरबदल? योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की एंट्री के कयास तेज

BJP Parliamentary Board Changes: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी अटकलें तेज हो गई है। इसके साथ सियासी गलियारों में चर्चा है कि पार्टी के शीर्ष संगठन में भी बदलाव हो सकते है। NDTV ने अपनी एक रिपोर्ट में पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से लिखा कि सबसे अहम बदलाव संसदीय बोर्ड में हो सकते है।