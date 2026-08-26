‘लाठियों से सवाल नहीं रुकते’, BPSC छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सम्राट चौधरी सरकार पर भड़के राहुल गांधी

राहुल गांधी का बयान बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के एक दिन बाद आया है। प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों के सवालों को लाठी के बल पर दबाया नहीं जा सकता।