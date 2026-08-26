बिहार छात्र आंदोलन में हुई बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिलि ठाकुर की एंट्री, बोलीं- सरकार गंभीरता से काम कर रही है

BPSC TRE-4 में PT-मेन, नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना में जारी छात्र आंदोलन के बीच बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं और आगे क्या होता है, यह देखना होगा। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को और तेज हो गया। पटना के गर्दनीबाग में 18 अगस्त से धरने पर बैठे छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में लाठीचार्ज भी किया।