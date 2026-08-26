नेपाल और जोशीमठ से लेकर सिक्किम तक, हिमालय में बार-बार क्यों हो रहा ऐसा? बाढ़ से अब तक कहां कितनी जानें गईं?

अक्टूबर 2023 में सिक्किम में भारी बारिश से ग्लेशियल लेक फट गई। भयंकर बाढ़ में 179 लोगों की मौत हो गई। नवंबर 2023 में उत्तराखंड के एक सड़क सुरंग में 41 मजदूर फंस गए। 17 दिन बाद उन्हें बचाया गया। ये मजदूर देश के विभिन्न राज्यों से आए थे। सुरंग क्यों धंसी, इसका कोई साफ जवाब अधिकारियों ने नहीं दिया।