मोहन भागवत से बातचीत और RSS पर बैन की मांग… USCIRF के बदले सुर के पीछे क्या है वजह?

हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए RSS पर प्रतिबंध लगाने और मोहन भागवत का अमेरिकी वीजा रद्द करने की मांग की थी। USCIRF के एक बयान में कहा गया कि वह मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा को लेकर बहुत चिंतित है। RSS के सहयोगी संगठनों के सदस्यों पर ईसाइयों, दलितों, मुसलमानों और सिखों समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक हमले करने के आरोप लगाए। USCIRF ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली BJP सरकार पर RSS की हिंदुत्व विचारधारा से मेल खाती नीतियां लागू करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ रही है।