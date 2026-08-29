कानों में इयरफोन, मोबाइल में वीडियो और सामने आ गया ट्रेन का इंजन, फरीदाबाद में दो की मौत

Faridabad Train Accident: फरीदाबाद के बाटा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। कृष्णा कॉलोनी झुग्गी बस्ती के रहने वाले दो दोस्तों की ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली-आगरा रेलमार्ग की फोर्थ लाइन पर हुआ। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, दोनों युवक कानों में इयरफोन लगाए मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। इंजन का हॉर्न और आसपास मौजूद लोगों की आवाज सुनाई नहीं देने के कारण वे समय रहते पटरी से नहीं हट सके। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय सौरभ और 17 वर्षीय जितेश के रूप में हुई है। सौरभ एक जिम में सफाईकर्मी के तौर पर काम करता था, जबकि जितेश सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं।