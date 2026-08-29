राहुल गांधी के ‘शुद्धिकरण’ वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘जाति का कोई एंगल नहीं’

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जाति का कोई एंगल नहीं है। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब रचनात्मकता नहीं बची है। इसलिए पार्टी हर बार भारत में विवाद पैदा करने के लिए उन्हीं पुराने मुद्दों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार नए तरीकों से समाज में संघर्ष पैदा करने की कोशिश करती रहती है।