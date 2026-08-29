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राहुल गांधी के ‘शुद्धिकरण’ वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘जाति का कोई एंगल नहीं’

राहुल गांधी के मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद ‘शुद्धिकरण’ के आरोप पर बीजेपी ने जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा- मामले में जाति का कोई एंगल नहीं है।
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 29, 2026

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सुधांशु त्रिवेदी और राहुल गांधी (फाइल फोटो - एएनआई)

Sudhanshu Trivedi on Rahul Gandhi: उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ किए जाने के राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में जाति का कोई एंगल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर पुराने मुद्दों के जरिए समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया?

राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद ‘शुद्धिकरण’ की रस्म की गई। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी अध्यक्ष खरगे ने अपना पूरा जीवन देश और संविधान के लिए समर्पित किया है। उनके कार्यक्रम के बाद इस तरह की रस्म करना छुआछूत का दूसरा नाम है।

राहुल गांधी ने कहा कि छुआछूत को संविधान के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। इसके बावजूद दलितों को आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।उन्होंने कहा कि हजारों साल से दलित समुदाय को अत्याचार और हिंसा का सामना करना पड़ा है। राहुल के मुताबिक, संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद आज भी कुछ स्कूलों में दलित बच्चों से शौचालय साफ कराने और झाड़ू-पोंछा लगाने जैसे काम कराए जाते हैं।

सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘जाति का कोई एंगल नहीं’

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जाति का कोई एंगल नहीं है। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब रचनात्मकता नहीं बची है। इसलिए पार्टी हर बार भारत में विवाद पैदा करने के लिए उन्हीं पुराने मुद्दों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार नए तरीकों से समाज में संघर्ष पैदा करने की कोशिश करती रहती है।

हरीश जाटव मामले का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना

सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल करते हुए हरीश जाटव के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2019 को भिवाड़ी में हरीश जाटव पर हमला हुआ था और 15 अगस्त को उनकी मौत हो गई थी। त्रिवेदी ने कांग्रेस से पूछा कि उस समय किसकी सरकार थी। उन्होंने कहा कि उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी।

बीजेपी प्रवक्ता ने इस मामले का जिक्र राहुल गांधी के उस आरोप के जवाब में किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर दलितों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था।

राहुल बोले शुद्धिकरण करना अपराध है

राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने खरगे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण की रस्म की। उन्होंने कहा था कि ऐसा करना संविधान के तहत अपराध है। राहुल ने कहा कि शुद्धिकरण वास्तव में छुआछूत का ही दूसरा नाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान में छुआछूत पर रोक के बावजूद बीजेपी के लोग खुले तौर पर ऐसा कर रहे हैं।

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राहुल गांधी

Updated on:

29 Aug 2026 08:43 pm

Published on:

29 Aug 2026 08:36 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी के ‘शुद्धिकरण’ वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘जाति का कोई एंगल नहीं’

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