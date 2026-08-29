29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Khan Sir controversy: क्या खान सर ने धोखे से हड़प ली पूरी कोचिंग? पूर्व साथी निखिल सर ने दर्ज कराई शिकायत, नार्को टेस्ट कराने की उठाई मांग

Khan Sir News: शिक्षक और कोचिंग संचालक निखिल सर ने अपने पुराने संबंधों और कोचिंग संस्थान को लेकर खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। निखिल सर का दावा है कि खान सर पहले उनके साथ पढ़ाते थे और बाद में उन्होंने उनके कोचिंग संस्थान को हड़पने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और पूरे मामले की जांच की मांग की है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Aug 29, 2026

KHAN SIR

खान सर (इमेज सोर्स: ANI)

Khan Sir controversy: प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ खान सर एक बार फिर विवादों में घिरते दिख रहे हैं। पटना के एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले निखिल सर ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि खान सर ने उनके कोचिंग इंस्टिट्यूट और सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। निखिल सर का दावा है कि 2016-17 में संघर्ष के दिनों में उन्होंने खान सर को अपने इंस्टिट्यूट में पढ़ाने का मौका दिया था, लेकिन खान सर ने कथित तौर पर पूरे कोचिंग इंस्टिट्यूट पर कब्जा करने की साजिश रची। अपनी जान को खतरा बताते हुए, निखिल सर ने पटना के सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले में नार्को-एनालिसिस टेस्ट की मांग की है।

कोचिंग सेंटर बनने के बाद खान सर ने कर लिया कब्जा : निखिल सर

न्यूज एजेंसी IANS से ​​बात करते हुए निखिल सर ने दावा किया कि वह 2012-13 से कोचिंग सेंटर चला रहे थे और खान सर 2016-17 के आसपास उनके साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि उस समय खान सर कई विवादों में घिरे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने खान सर को अपने इंस्टिट्यूट में शामिल किया। इसके बाद कोचिंग सेंटर्स का विस्तार किया गया, पहले भिखना पहाड़ी में और बाद में किसान कोल्ड स्टोरेज में।

निखिल सर के अनुसार, उन्होंने कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार के लिए लोन लिया था। उनके पास 2018 तक के खान सर के हस्ताक्षर वाली रसीदें और पांच साल का एग्रीमेंट मौजूद है। हालांकि, कोचिंग सेंटर स्थापित होने के बाद कथित तौर पर खान सर ने इंस्टिट्यूट पर कब्जा कर लिया।

डायरेक्टर बनने की भूल की, उसी का नतीजा भुगत रहा : निखिल सर

निखिल सर ने बताया कि खान सर ने उन्हें खुद पढ़ाने के बजाय केवल मैनेजमेंट और डायरेक्शन संभालने की सलाह दी थी। उन्हें लगा कि पर्दे के पीछे रहकर काम करने से इंस्टिट्यूट को बढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने कहा कि आमतौर पर एक्टर लाइमलाइट में रहता है और डायरेक्टर बैकग्राउंड में, लेकिन इसी गलती की वजह से उन्हें अपना पूरा इंस्टिट्यूट गंवाना पड़ा।

नार्को टेस्ट की मांग

निखिल सर ने कहा कि हाल ही में एक युवती द्वारा उनका नाम लिए जाने के बाद उन्हें स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी जान को खतरा है। इस संबंध में, उन्होंने सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने, तथ्यों की पुष्टि करने और सच्चाई सामने लाने के लिए संबंधित पक्षों का नार्को टेस्ट कराने का आग्रह किया है।

आरक्षण पर NDA में तकरार: चिराग ने मांगा मांझी का इस्तीफा, संतोष सुमन बोले- शुरुआत छोटे भाई करें, हम भी तैयार

ये भी पढ़ें
Jitan Ram Manjhi and Chirag Paswan

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 09:25 pm

Published on:

29 Aug 2026 09:25 pm

Hindi News / National News / Khan Sir controversy: क्या खान सर ने धोखे से हड़प ली पूरी कोचिंग? पूर्व साथी निखिल सर ने दर्ज कराई शिकायत, नार्को टेस्ट कराने की उठाई मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Nepal Flood: नेपाल की बाढ़ में अपनों की तलाश होगी आसान, डीएनए से पहचान के लिए गुजरात से एनएफएसयू की टीम रवाना

Nepal Flash Floods
अहमदाबाद

कानों में इयरफोन, मोबाइल में वीडियो और सामने आ गया ट्रेन का इंजन, फरीदाबाद में दो की मौत

Train Accident
राष्ट्रीय

Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, ZUF के दो गुटों में घंटों चली गोलीबारी, दो की मौत, कई घायल

Manipur Violence
राष्ट्रीय

Ahmedabad Murder: पत्नी को मायके से घर वापस लेने पहुंचा पति, ससुराल में पंचायत के बाद बिगड़ी बात और चली गई जान

Ahmedabad murder case
अहमदाबाद

राहुल गांधी के ‘शुद्धिकरण’ वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘जाति का कोई एंगल नहीं’

Rahul Gandhi and Sudhanshu Trivedi, Rahul Gandhi BJP, Rahul Gandhi purification ritual, purification ritual Uttarakhand, Mallikarjun Kharge, Kharge Uttarakhand event, BJP Congress controversy, BJP response to Rahul Gandhi, Rahul Gandhi untouchability remark,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.