Khan Sir controversy: क्या खान सर ने धोखे से हड़प ली पूरी कोचिंग? पूर्व साथी निखिल सर ने दर्ज कराई शिकायत, नार्को टेस्ट कराने की उठाई मांग

Khan Sir controversy: प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ खान सर एक बार फिर विवादों में घिरते दिख रहे हैं। पटना के एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले निखिल सर ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि खान सर ने उनके कोचिंग इंस्टिट्यूट और सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। निखिल सर का दावा है कि 2016-17 में संघर्ष के दिनों में उन्होंने खान सर को अपने इंस्टिट्यूट में पढ़ाने का मौका दिया था, लेकिन खान सर ने कथित तौर पर पूरे कोचिंग इंस्टिट्यूट पर कब्जा करने की साजिश रची। अपनी जान को खतरा बताते हुए, निखिल सर ने पटना के सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले में नार्को-एनालिसिस टेस्ट की मांग की है।