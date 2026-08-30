5G की रफ्तार बढ़ाने के लिए रेडिएशन लिमिट दोगुनी, अगले महीने से लागू होंगे नए नियम

केंद्र सरकार देश में बढ़ते 5G ट्रैफिक के बीच और ज़्यादा अच्छी सर्विस देने के लिए मोबाइल नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (ईएमएफ)/रेडिएशन नियम की सीमा में ढील देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इसे 5G बेस टावर स्टेशन (बीटीएस) के लिए तय पावर डेंसिटी को मौजूदा 5 वॉट से दोगुना करके 10 वॉट प्रति स्क्वायर मीटर करने की तैयारी की जा रही है। यह ग्लोबल स्टैंडड्र्स के बराबर कर दिया गया है।