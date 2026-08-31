5जी अथवा (5G) पांचवी जनरेशन की मोबाइल नेटवर्क तकनीक है जो बहुत तेज स्पीड से इंटरनेट मुहैया कराने वाली है। यह वर्तमान में मौजूद 4जी तकनीक से काफी तेज होगी। इसके जरिए कम से कम 1 Gb per second की हाईस्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जा सकेगा। भारत में फिलहाल 5जी मोबाइल नेटवर्क तकनीक नहीं आई है, लेकिन खबरें हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) इसको लेकर काम शुरू कर चुकी है। BSNL ने भारत में 5जी मोबाइल नेटवर्क लाने के लिए नोकिया के साथ पार्टनरशिप की है और जल्द ही इसका ट्रायल शुरू किया जा रहा है। माना जा रहा है 2020 तक BSNL की तरफ से 5जी नेटवर्क की शुरूआत कर दी जाएगी।

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