प्री-मानसून दिखाएगा तेवर: 28, 29, 30 और 31 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के दस्तक देने के बाद से देश में मौसम बदल गया है। मानसून 2025 सीज़न के दौरान देशभर में शानदार बारिश हुई। 2025 में मानसून सीज़न के बाद भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहा। अब 2026 में प्री-मानसून के दस्तक देने के बाद से कई राज्यों में फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब देश में प्री-मानसून तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 28, 29, 30 और 31 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।