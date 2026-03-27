Petrol-Diesel पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की आई प्रतिक्रिया

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Petrol-Diesel: मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के चलते केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Excise Duty Cut in India) में भारी कटौती की है। पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले के 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क पहले के 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देना है।