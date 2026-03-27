ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा – ‘हम दोनों देते हैं काम को अंजाम, ज़्यादातर लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता’

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) समय-समय पर भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की तारीफ करते रहते हैं। कई मौकों पर ट्रंप खुद को पीएम मोदी का फैन भी बता चुके हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध (Middle East War) पर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। दोनों ने होर्मुज स्ट्रेट के खुले रहने, सुरक्षित और सुलभ रहने को पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी बताया। साथ ही शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहने पर सहमति जताई। अब ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है।