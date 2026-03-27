West Bengal Election: वोट के लिए ‘नाई’ बन गए बीजेपी विधायक, कोई बनाने लगा रोटी

बीरभूम जिले के दुब्राजपुर (अनुसूचित जाति आरक्षित) सीट पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) उम्मीदवार नरेश चंद्र बौरी ने पिछले सप्ताह ईद के अवसर पर 'हांडी फोड़' खेल खेला। आंखों पर पट्टी बांधकर लटकती मिट्टी की हांडी को तोड़ने की कोशिश में वे असफल रहे, लेकिन उन्होंने इस मौके का उपयोग राजनीतिक संदेश देने के लिए किया। बौरी ने कहा कि भाजपा को भी आगामी चुनावों में इसी तरह हराया जाएगा। बौरी 2016 में टीएमसी टिकट पर इस सीट से विजयी रहे थे, जबकि 2021 में उनकी पार्टी का उम्मीदवार भाजपा के अनूप कुमार साहा से हार गया था। दुब्राजपुर बीरभूम जिले की एकमात्र सीट थी, जहां भाजपा 2021 में सफल रही थी। यह क्षेत्र टीएमसी के दबदबे वाले नेता अनुब्रत मंडल का गढ़ माना जाता है।