27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी खींचतान, कौन बनेगा केरल का मुख्यमंत्री?

Kerala Congress CM Face: कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी के बाद पार्टी के अंदर मतभेद सामने आने लगे है। कोझिकोड में आयोजित यूडीएफ सम्मेलन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और चेन्निथला की फोटो वाली टोपी पहनी हुई थीं।

2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Ashib Khan

Mar 27, 2026

(File Photo)

Kerala Congress CM Face: केरल में 140 विधानसभा सीटें है। इन सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस में आंतरिक कलह की भी खबर भी सामने आई है। दरअसल, कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर खींचतान तेज हो गई है। वहीं पार्टी ने अभी तक आधिकारिक सीएम फेस घोषित नहीं किया है, लेकिन बयानबाजी ने इसको लेकर अटकले तेज हो गई है।

कांग्रेस नेताओं ने बताई पसंद

विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। नेताओं द्वारा चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच तिरुवल्ला में आयोजित एक चुनावी कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता पी जे कुरियन ने अपनी सीएम पसंद बताई। उन्होंने कहा कि रमेश चेन्निथला को ही पार्टी को सीएम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे और मुख्यमंत्री रमेश ही होंगे। 

वहीं कन्नूर में कांग्रेस सांसद के सुधाकरन ने भी रमेश चेन्निथला को अपनी पसंद बताया और कहा कि यूडीएफ को बहुमत मिलेगा।

मतभेद आया सामने

कांग्रेस नेताओं की इस बयानबाजी के बाद पार्टी के अंदर मतभेद सामने आने लगे है। कोझिकोड में आयोजित यूडीएफ सम्मेलन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और चेन्निथला की फोटो वाली टोपी पहनी हुई थीं। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने चेन्निथला की तस्वीर फाड़ दी और कहा कि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। 

हालांकि इस पूरे विवाद पर रमेश चेन्निथला और विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने चुप्पी साधी हुई है। दोनों नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा।

बता दें कि चेन्निथला 2016 से 2021 तक विपक्ष के नेता रह चुके हैं, लेकिन 2021 के चुनाव में हार के बाद उनकी जगह सतीशन को यह जिम्मेदारी दी गई थी। 

केसी वेणुगोपाल का नाम भी आगे

बताया जा रहा है कि यदि केरल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो केसी वेणुगोपाल को भी सीएम बनाने पर पार्टी विचार सकती है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और राहुल गांधी के भी करीबी है। इसी वजह से कई विधायक उनका समर्थन भी करते हैं। 

ये भी पढ़ें

Jammu and Kashmir: सदन में राहुल गांधी को पप्पू कहने पर कांग्रेस और BJP विधायक के बीच हुई हाथापाई, PM मोदी और इजरायल के खिलाफ लगाए नारे
राष्ट्रीय
जम्मू कश्मीर विधानसभा हंगामा,Jammu Kashmir Assembly clash, JK विधानसभा clash Friday, Israel protest in Assembly India, BJP Congress clash Jammu Kashmir,

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Mar 2026 12:53 pm

Hindi News / National News / चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी खींचतान, कौन बनेगा केरल का मुख्यमंत्री?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

प्री-मानसून दिखाएगा तेवर: 28, 29, 30 और 31 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

West Bengal Election: वोट के लिए ‘नाई’ बन गए बीजेपी विधायक, कोई बनाने लगा रोटी

bjp
राष्ट्रीय

Petrol-Diesel पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की आई प्रतिक्रिया

Government reduces excise duty on fuel to protect consumers from oil price surge, Finance Minister Nirmala Sitharaman tells PM modi wanted consumer price not to increase.
राष्ट्रीय

ISI की साजिश नाकाम, सुरक्षा एजेंसियों ने फेक करेंसी के रैकेट का किया भंडाफोड़

राष्ट्रीय

ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा – ‘हम दोनों देते हैं काम को अंजाम, ज़्यादातर…’

Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.