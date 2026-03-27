चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी खींचतान, कौन बनेगा केरल का मुख्यमंत्री?

Kerala Congress CM Face: केरल में 140 विधानसभा सीटें है। इन सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस में आंतरिक कलह की भी खबर भी सामने आई है। दरअसल, कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर खींचतान तेज हो गई है। वहीं पार्टी ने अभी तक आधिकारिक सीएम फेस घोषित नहीं किया है, लेकिन बयानबाजी ने इसको लेकर अटकले तेज हो गई है।