Iran War Update: ईरान युद्ध समझौते के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने PM नरेंद्र मोदी को भेजा खास संदेश, क्या कहा?

उधर, ईरान की ओर से युद्ध में कोई नरमी देखने को नहीं मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार को ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों के लिए अमेरिका और इजराइल की कड़ी आलोचना की। इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान मीनाब एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल को हुआ, जहां 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।