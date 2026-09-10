Satya Niketan हादसे के बाद टूटी दिल्ली सरकार की नींद, अब खुद की आपदा फोर्स बनाने की तैयारी में जुटी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता की तरफ से एनडीआरएफ की पूरी टीम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सत्य निकेतन हादसे के वक्त एनडीआरएफ के जवानों ने जिस तेजी, समर्पण और आपसी तालमेल के साथ रेस्क्यू और राहत का काम किया, वह तारीफ के काबिल है। हालांकि अब सरकार यह चाहती है कि भविष्य में ऐसे हादसों से निपटने के लिए दिल्ली के पास खुद की एक भरोसेमंद और तेज फोर्स मौजूद हो।