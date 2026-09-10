10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Satya Niketan हादसे के बाद टूटी दिल्ली सरकार की नींद, अब खुद की आपदा फोर्स बनाने की तैयारी में जुटी

Delhi Secretariat meeting on SDERF: सत्य निकेतन हादसे में 7 मौतों के बाद सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, अब दिल्ली के लिए बनेगी अपनी खुद की आपदा फोर्स SDERF। जानें पूरी योजना।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Sep 10, 2026

CMO Delhi

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (फोटो- X @CMO Delhi

Delhi SDERF Disaster Force: सत्य निकेतन हादसे में सात लोगों की मौत के बाद दिल्ली की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिलीफ फोर्स गठन करने का निर्णय लिया है। सरकार ने SDERF बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि किसी भी बड़ी आपदा में दिल्ली किसी और पर निर्भर न रहे।

अभी तक दूसरों के भरोसे थी दिल्ली

दरअसल, अभी तक दिल्ली में किसी बड़े हादसे या आपदा के वक्त एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, दिल्ली फायर सर्विस और लोकल पुलिस पर ही पूरा भरोसा किया जाता रहा है। अपनी कोई समर्पित आपदा फोर्स न होने की वजह से हर बड़ी घटना में बाहरी मदद का इंतजार करना पड़ता था। इससे राहत व बचाव अभियान में देरी होती थी।

भूकंप के लिहाज से भी हाई रिस्क जोन में है दिल्ली

वहीं, दिल्ली भूकंप के लिहाज से भी हाई रिस्क सीस्मिक जोन-4 में आती है। यहां बड़ा भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा हर साल बारिश के मौसम में यमुना नदी से सटे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ऐसी आपात स्थितियों में तुरंत और खास तरह की रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ती है, और यही वजह है कि अब दिल्ली सरकार अपनी अलग फोर्स खड़ी करने पर जोर दे रही है।

दिल्ली सचिवालय में हुई अहम बैठक

दिल्ली की आपदा टीम बनाने को लेकर दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और एनडीआरएफ के सीनियर अफसरों के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में SDERF बनाने की रूप रेखा पर चर्चा की गई।

सत्य निकेतन हादसे ने दिखाई कमी

बता दें कि 6 सितंबर को सत्य निकेतन इलाके में 'हॉस्टल डेज' नाम से चल रही पांच मंजिला बॉयज पीजी बिल्डिंग अचानक ढह गई थी, जिसमें पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

सीएम रेखा गुप्ता ने जताया एनडीआरएफ का आभार

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता की तरफ से एनडीआरएफ की पूरी टीम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सत्य निकेतन हादसे के वक्त एनडीआरएफ के जवानों ने जिस तेजी, समर्पण और आपसी तालमेल के साथ रेस्क्यू और राहत का काम किया, वह तारीफ के काबिल है। हालांकि अब सरकार यह चाहती है कि भविष्य में ऐसे हादसों से निपटने के लिए दिल्ली के पास खुद की एक भरोसेमंद और तेज फोर्स मौजूद हो।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2026 01:39 pm

Published on:

10 Sept 2026 01:39 pm

Hindi News / National News / Satya Niketan हादसे के बाद टूटी दिल्ली सरकार की नींद, अब खुद की आपदा फोर्स बनाने की तैयारी में जुटी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक टिप्पणी करना पड़ा भारी, बीजेपी नेता ने CJP के नेता सौरव दास के खिलाफ दायर की अवमानना याचिका

Punjab Haryana High Court
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी की श्रीरामपुर सभा को हाईकोर्ट की सशर्त मंजूरी, रैली पर रोक, 2 हजार से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे

Mamata Banerjee
कोलकाता

बिहार में गिरा 6 लेन निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर, तेजस्वी बोले- फिर लीपापोती करेगी NDA सरकार

Vaishali Bridge Accident, Bihar Bridge Collapse
पटना

डीआरआई की बड़ी कार्रवाई: तेंदुए की खाल, जीवित इंडियन स्टार टॉरटॉइज, जीवित टोके गेको, पैंगोलिन के शल्क और बाघ की हड्डियां बरामद

leopard skin
राष्ट्रीय

क्या लद्दाख में लागू होगा अनुच्छेद 371(K)? केंद्र सरकार के प्रस्ताव में क्या है और किन मुद्दों पर अभी फंसा है पेंच

Ladakh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.