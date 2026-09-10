अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सालबोनी जमीन मामले में अग्रिम जमानत से इनकार

यह मामला पश्चिम बंगाल के सालबोनी इलाके में कथित जमीन लेन-देन और उससे जुड़ी रकम की जांच से संबंधित है। जांच में आरोपित लेन-देन और कथित अपराध से हुई कमाई के बीच संबंध की पड़ताल की जा रही है। सुमित रॉय की ओर से कोर्ट में लगातार यही दलील दी गई कि उनके खिलाफ कथित जमीन सौदों से जुड़ी रकम हासिल करने या संभालने का कोई ठोस सबूत नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उन्हें मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है और लंबी पूछताछ के बावजूद उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री सामने नहीं आई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी अग्रिम जमानत की मांग स्वीकार नहीं की है।