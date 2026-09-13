Jaipur Murder Case : जयपुर में एक साथ 4 हत्या करने वाला पकड़ा गया आरोपी, अब खुलेगा राज

मृतका के भाइयों के मुताबिक, राहुल पर कर्ज जरूर था, लेकिन उसके पास तीन प्लॉट और एक मकान भी हैं। परिजनों का कहना है कि संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता था। ऐसे में केवल कर्ज को हत्या की वजह मानना उचित नहीं है। 10 सितंबर को नंदिनी ने अपनी नानी केतकी से वीडियो कॉल पर बात की थी। उसने बाद में बात करने की बात कही थी। इसके बाद गीता ने भी वीडियो कॉल कर कहा था कि खाना खाने के बाद फोन करेगी, लेकिन इसके बाद किसी की बात नहीं हो सकी।