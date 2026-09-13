13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur Nagar Nigam : जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 62 के 23 खंड में पुनर्मतदान जारी, जानें क्यों किया गया रद्द?

Jaipur Nagar Nigam : राजस्थान में नगर निगम जयपुर चुनाव में वार्ड संख्या 62 के 23 खंड में पुनर्मतदान शांतिपूर्वक जारी हैं। पूर्वाह्न 11 बजे तक 40 प्रतिशत से अधिक मतदान हो चुका है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 13, 2026

Jaipur Nagar Nigam Ward No 62 Section 23 Re-polling

Jaipur Nagar Nigam : प्रतीकात्मक फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Nagar Nigam : राजस्थान में नगर निगम जयपुर चुनाव में वार्ड संख्या 62 के 23 खंड में पुनर्मतदान शांतिपूर्वक जारी हैं। पूर्वाह्न 11 बजे तक 40 प्रतिशत से अधिक मतदान हो चुका है। निर्वाचन आयोग के अनुसार सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान शांतिपूर्वक शुरू हुआ और पूर्वाह्न 11 बजे तक 40.37 प्रतिशत मतदान हुआ। पुनर्मतदान सायं 6 बजे तक चलेगा। जिसमें 567 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 306 पुरुष मतदाता और 281 महिला मतदाता शामिल हैं। शुक्रवार को इस मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान मतदाता सूची की विलोपन सूची में अंकित 110 मतदाताओं के मतदान करने के कारण यहां पुनर्मतदान कराया जा रहा है।

दरअसल, इस मतदान केंद्र पर विलोपन सूची में दर्ज 110 मतदाताओं ने भी वोट डाल दिया। ये वो मतदाताओं थे, जिनका नाम परिसीमन के बाद मतदाता सूची से हटा दिया गया। इन लोगों के वोट पड़ने से मतदान की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हुआ। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी (निकाय) एवं जिला कलक्टर सन्देश नायक ने कहा कि जांच में जो भी जिम्मेदार होगा, उस पर कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 62 के भाग संख्या 23 के मतदान केंद्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमरा नंबर 4, टीला वाला, सांगानेर पर रविवार, 13 सितंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (निकाय) एवं जिला कलक्टर सन्देश नायक ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 11 सितंबर को उक्त मतदान केंद्र पर घटित घटना के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित होने तथा चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ने के मद्देनजर पूर्व में हुए मतदान को शून्य घोषित कर पुनर्मतदान के निर्देश पर यह पुनर्मतदान करवाया जा रहा है।

पुनर्मतदान में बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगाई जाएगी अमिट स्याही

पुनर्मतदान में केवल उक्त मतदान केंद्र के लिए अधिकृत मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। पूर्व मतदान में लगाई गई अमिट स्याही के निशान की उपेक्षा की जाएगी। पुनर्मतदान के दौरान मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। मतदान में पूर्व में प्रयुक्त मतपत्र/निविदत्त मतपत्र के स्थान पर नए मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा।

14 सितंबर को प्रातः 8 बजे से होगी मतगणना

नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के अंतर्गत जयपुर जिले में 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव की मतगणना सोमवार 14 सितंबर, 2026 को प्रातः 8 बजे से श्री भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज परिसर में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी म्युनिसिपल और कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि मतगणना की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी मतदान कार्मिकों को पूर्ण तैयारी के साथ प्रातः 7 बजे मतगणना केंद्र में पहुंचने के निर्देश प्रदान किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्र पर अधिकृत प्रवेश पत्र धारी को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहां तक की काउंटिंग एजेंट को भी बिना अधिकृत प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना वार्ड वार एवं आरो वार होगी। थोड़े-थोड़े अंतराल में 15-15 वार्डाें का परिणाम एक साथ आएगा। मतगणना का परिणाम उस वार्ड के बूथों की संख्या पर निर्भर करेगा। कम बूथों वाले वार्ड का परिणाम पहले एवं अधिक बूथों वाले वार्ड का परिणाम कुछ समय उपरांत आएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना कार्य से जुड़े सभी कार्मिकों को शुभकामना प्रेषित करते हुए इस पुण्य कार्य को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न करने के निर्देश प्रदान किए हैं।

Alwar : निर्दलीय प्रत्याशी का पति गिरफ्तार, थाने में जुटे सैकड़ों लोग, विरोध में बंद हुआ बाजार, SDM ने जमानत पर किया रिहा

ये भी पढ़ें
alwar behror independent candidate husband sanjay agarwal bail

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2026 03:22 pm

Published on:

13 Sept 2026 03:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Nagar Nigam : जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 62 के 23 खंड में पुनर्मतदान जारी, जानें क्यों किया गया रद्द?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Nikay Chunav 2026 : कांग्रेस-BJP के जीत के दावे, फिर बाड़ाबंदी क्यों? जानिए 10 बड़े कारण

rajasthan nikay chunav 2026 why bjp congress resorting to badabandi
जयपुर

PATRIKA PODCAST : भोग नहीं, जीवन का बोध

patrika podcast
ओपिनियन

Rajasthan News : 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते सांभर SHO राममिलन मीणा अरेस्ट, जयपुर ACB की बड़ी कार्रवाई 

jaipur acb trap sambhar sho rammilan meena 50 thousand bribe news
जयपुर

Rajasthan Nikay Chunav : लग्जरी रिसॉर्ट से लेकर शाही खाने तक, आखिर कांग्रेस-BJP के पास बाड़ाबंदी में खर्च करोड़ों रुपए आते कहां से है?- जानिए

rajasthan nikay chunav barabandi cost and funding source explained
जयपुर

जयपुर हत्याकांड: मां बोली-टीवी देखकर हत्या का पता चला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई मौत की वजह

jaipur murder
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.