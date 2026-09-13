Jaipur : ‘पत्नी-बच्चों को मार डाला, फिर पिता को क्यों छोड़ दिया’, जयपुर हत्याकांड में मृतका के भाईयों ने उठाए सवाल

jaipur : गुजरात से आए मृतका के गमगीन भाई। फोटो पत्रिका
Jaipur Murder Case : जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित गोविंद वाटिका में एक ही साथ 4 जिंदगीय खत्म होने से हर आंख नम हैं। मृतका गीता के पीहरवाले पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और हत्या की असली वजह सामने लाने की मांग कर रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि, वह यहां सात साल से रह रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके बीच मारपीट या गृहक्लेश चल रहा है। इसी बीच गीता के भाइयों ने एक बड़ा सवाल उठाया कि आरोपी राहुल ने 'पत्नी-बच्चों को मार डाला, पर पिता को क्यों छोड़ दिया?'
जघन्य हत्याकांड के बारे में जानकरी के बाद गुजरात से आए जयपुर आए गीता के भाई जगदीश, पीयूष, ललित, सतीश और नितिन शर्मा ने इस सामूहिक हत्याकांड पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
परिजन का कहना है कि आरोपी राहुल झा ने वारदात की रात अचानक अपने पिता को कमरे के बजाय हॉल में सुलाया और हत्याओं के बाद उन्हें चाय भी पिलाई। जब पत्नी और तीनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, तो पिता को क्यों छोड़ दिया?
मृतका के भाइयों के अनुसार आरोपी पर कर्ज जरूर था, लेकिन उसके पास तीन प्लॉट व एक मकान हैं जिन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता था।
10 सितंबर को नातिन नंदिनी ने नानी केतकी को वीडियो कॉल कर 'बाद में बात करने' को कहा था। गीता ने भी वीडियो कॉल किया और कहा कि खाना खाने के बाद फोन करती हूं। लेकिन बाद में किसी ने कॉल नहीं किया।
वारदात से पांच दिन पहले आरोपी राहुल अकेले गुजरात आया था, वह काफी गुमसुम था और साड़ी देकर तुरंत लौट आया था।
23 वर्ष पूर्व शादी के बंधन में बंधी गीता के ससुराल में प्रताड़ित किए जाने का भी परिजन आरोप लगा रहे हैं। पीहर पक्ष राहुल के भाई और अन्य परिजनों से आरोपी को पेश करवाने की मांग करता रहा। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने आरोपी की सूचना देने पर 25 हजार का इनाम देने की घोषणा की।
पुलिस गुजरात से पहुंचे गीता के पीहर पक्ष के सदस्यों के बयान दर्ज करेगी। उनसे गीता, राहुल और तीनों बेटियों के पारिवारिक संबंधों तथा हाल के घटनाक्रम की जानकारी ली जाएगी।
पुलिस की टीमों की ओर से परिचित-दोस्तों से भी आरोपी राहुल के बारे में पूछताछ की गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर कुछ गाड़ियों को संदिग्ध मानकर उसमें राहुल के बैठकर फरार होने को लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से आरोपी राहुल के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई गई। पुलिस ने पत्नी और तीनों बेटियों के मोबाइल को जब्त किया है। जिसे अनलॉक करवाने के लिए FSL भेजा जाएगा।
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