Jaipur : ‘पत्नी-बच्चों को मार डाला, फिर पिता को क्यों छोड़ दिया’, जयपुर हत्याकांड में मृतका के भाईयों ने उठाए सवाल

Jaipur Murder Case : जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित गोविंद वाटिका में एक ही साथ 4 जिंदगीय खत्म होने से हर आंख नम हैं। मृतका गीता के पीहरवाले पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और हत्या की असली वजह सामने लाने की मांग कर रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि, वह यहां सात साल से रह रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके बीच मारपीट या गृहक्लेश चल रहा है। इसी बीच गीता के भाइयों ने एक बड़ा सवाल उठाया कि आरोपी राहुल ने 'पत्नी-बच्चों को मार डाला, पर पिता को क्यों छोड़ दिया?'