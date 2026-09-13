हिंदी ने जेन-जी का अंदाज अपनाया

‘वाह!’ से ‘वाइब है’, ‘कमाल’ से ‘स्ले’, ‘सच में’ से ‘नो कैप’ तक - क्या हिंदी बदल रही है या अपने समय के साथ नई हो रही है? एक समय था जब किसी युवा से पूछा जाता था ‘कैसे हो?’ तो जवाब आता था ‘मैं अच्छा हूं।’ फिर समय ने करवट ली और जवाब हुआ ‘बढिय़ा हूं।’ उसके बाद आया ‘मस्त हूं’, फिर ‘कूल हूं’ और अब शायद जवाब होगा ‘सब बढिय़ा फुल वाइब है!’ बात सिर्फ जवाब की नहीं है। इस छोटे-से बदलाव में भाषा की पूरी यात्रा छिपी है। आज की जेन-जी जिस भाषा में बात करती है, वह हिंदी और अंग्रेजी के बीच की कोई असहज स्थिति नहीं, बल्कि डिजिटल युग में जन्म ले रही एक नई भाषाई संस्कृति है। इसमें हिंदी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, स्थानीय बोलियां हैं, इंटरनेट के संकेत हैं, इमोजी हैं और ऐसे नए मुहावरे भी हैं जिनका अर्थ शब्दकोश से अधिक उनके संदर्भ में समझ आता है। इसी बदलती हुई भाषा को हम कह सकते हैं हिंदी 2.0। हिंदी दिवस पर हिंदी की उपलब्धियों और उसके गौरव की चर्चा स्वाभाविक है। लेकिन इस बार शायद एक दूसरा सवाल पूछना अधिक जरूरी है, जिस हिंदी में आज की पीढ़ी जी रही है, क्या हम उस हिंदी को भी पहचानते हैं?

आज किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव बताने के लिए युवा पीढ़ी ‘ऑरा’ शब्द का इस्तेमाल करती है। किसी के शानदार प्रदर्शन के लिए ‘स्ले’ या ‘एट’ कहा जाता है। किसी में आकर्षित करने की खास क्षमता दिखे तो उसके पास ‘रिज’ है। कोई बात सच में कही जा रही हो तो ‘नो कैप’ और किसी चीज को लेकर भीतर-ही-भीतर उत्साहित होने पर ‘लो-की’ जैसे शब्द बातचीत में आ जाते हैं। पहली नजर में ये शब्द हिंदी से बाहर के लग सकते हैं। लेकिन भाषा की प्रकृति ऐसी ही होती है। वह सीमाएं खींचकर नहीं, संवाद करके विकसित होती है। आज की डिजिटल हिंदी में ‘ऑरा’, ‘वाइब’, ‘रिज’, ‘डिलुलु’, ‘फोमो’, ‘घोस्टिंग’, ‘ग्लो-अप’, ‘मेन कैरेक्टर एनर्जी’ जैसे शब्द केवल स्लैंग नहीं हैं। वे नई पीढ़ी के अनुभवों को नाम देने के तरीके हैं।

मसलन, ‘घोस्टिंग’ के लिए हिंदी में पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा ‘बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक बातचीत बंद कर देना।’ जेन-जी ने उसे एक शब्द में समेट दिया। यही भाषा की अर्थ-क्षमता है, कम शब्दों में ज्यादा अनुभव। यहां एक भ्रम दूर करना जरूरी है। हिंदी का बदलता हुआ रूप केवल अंग्रेजी शब्दों का बढ़ता इस्तेमाल नहीं है। नई हिंदी में इंटरनेट ने नए प्रयोग पैदा किए हैं। ‘वायरलियत’, ‘मीमबाजी’, ‘स्क्रीन-पीढ़ी’, ‘ऑनलाइनियत’, ‘कंटेंटबाजी’ जैसे प्रयोग भले ही औपचारिक शब्दकोश में जगह न बना पाए हों, लेकिन वे हमारे समय के अनुभव को व्यक्त करते हैं। युवा किसी घटना को केवल घटना की तरह नहीं देखते हैं वह उसमें ‘कंटेंट’ खोजते हैं। कोई तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं, ‘पोस्ट’ है। कोई छोटा वीडियो केवल वीडियो नहीं, ‘रील’ है। किसी लोकप्रिय होने की प्रक्रिया को ‘वायरल होना’ कहते हैं और किसी व्यक्ति की डिजिटल उपस्थिति को उसकी ‘ऑनलाइन पहचान’ के रूप में देखा जाता है।

यह शब्दावली हमें बताती है कि तकनीक ने केवल हमारे उपकरण नहीं बदले, हमारी भाषा में देखने का तरीका भी बदल दिया है। हिंदी के इतिहास में मुद्रण क्रांति का अपना महत्व रहा है। अखबारों, पुस्तकों और पत्रिकाओं ने हिंदी को व्यापक पाठक वर्ग दिया। आज डिजिटल माध्यम हिंदी को एक और बड़ी छलांग दे रहा है। अब हिंदी पढऩे के साथ-साथ देखी, सुनी और साझा की जाती है। एक कविता रील बन सकती है। एक दोहा इंस्टाग्राम पोस्ट बन सकता है। लोकगीत का एक अंश वायरल ऑडियो बन सकता है। किसी गांव की बोली में बनाया गया वीडियो महानगरों तक पहुंच सकता है।

हाल में कविता और साहित्य का सोशल मीडिया, विशेषकर छोटे वीडियो मंचों पर पहुंचना इसी बदलाव का उदाहरण है। पारंपरिक साहित्यिक मंचों से निकलकर कविता अब रील और डिजिटल वीडियो के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। यहां हिंदी की एक नई शक्ति सामने आती है। वह अब केवल पाठक नहीं खोजती, दर्शक भी खोजती है। यह बहस नई नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी में अंग्रेजी के बढ़ते शब्द उसके मूल स्वरूप को कमजोर कर रहे हैं। यह चिंता समझ में आती है। भाषा की शुद्धता, व्याकरण और साहित्यिक परंपरा को बचाना जरूरी है। लेकिन इतिहास हमें यह भी बताता है कि हिंदी स्वयं अनेक भाषाओं और बोलियों के संपर्क से बनी है। हिंदी के शब्द-भंडार में संस्कृत, प्राकृत, फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेजी सहित अनेक स्रोतों का योगदान रहा है। इसलिए हर बाहरी शब्द भाषा के लिए खतरा नहीं होता। कई बार भाषा किसी शब्द को इतना आत्मसात कर लेती है कि उसका मूल ही याद नहीं रहता। आज हम ‘किताब’, ‘बाजार’, ‘कुर्सी’ या ‘सडक़’ जैसे शब्दों को हिंदी से अलग करके नहीं देखते। आने वाले समय में संभव है कि ‘मोबाइल’, ‘डिजिटल’, ‘वीडियो’, ‘ऑनलाइन’ और ‘कंटेंट’ भी उसी सहजता से हिंदी के रोजमर्रा के संसार का हिस्सा बन जाएं। भाषा की ताकत इस बात में नहीं कि उसके दरवाजे बंद हों। उसकी ताकत इसमें है कि वह बाहर से आए शब्द को अपने स्वभाव में ढाल सके।

नई हिंदी की सबसे दिलचस्प कहानी सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। आज युवा अपनी स्थानीय बोली में वीडियो बनाकर विदेश तक पहुंच सकता है। बनारस की भाषा दिल्ली के युवाओं की ‘वाइब’ बन सकती है। राजस्थान का लोकगीत ट्रेंडिंग ऑडियो बन सकता है। बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा या पूर्वोत्तर की बोलियां डिजिटल मंच पर अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। यानी सोशल मीडिया ने एक महत्वपूर्ण काम किया है, उसने स्थानीयता को शर्म नहीं, पहचान बना दिया है। जो शब्द कभी किसी गांव, कस्बे या मोहल्ले की सीमा में थे, वे अब लाखों लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे सकते हैं।

राजनीति हो, समाज हो, शिक्षा हो या रोजमर्रा की जिंदगी ‘मीम’ अब टिप्पणी का एक नया माध्यम बन चुका है। ‘मीमबाजी’ केवल हंसाने का तरीका नहीं, कई बार वह व्यंग्य, आलोचना और सामाजिक टिप्पणी का नया रूप होती है। यानी जहां कभी व्यंग्य कविता या कार्टून के माध्यम से आता था, वहीं अब वही बात एक तस्वीर, कुछ शब्दों और एक लोकप्रिय संदर्भ के जरिये कही जाती है। यह नई भाषा की गति है।

हर ट्रेंडिंग शब्द को हिंदी का नया शब्द घोषित कर देना भाषा-विज्ञान नहीं होगा। कुछ शब्द केवल इंटरनेट की क्षणिक लोकप्रियता हैं। आज चलेंगे, कल गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ शब्द समाज में नए अनुभवों को नाम देते हैं और लंबे समय तक टिक जाते हैं। इसलिए भाषा का भविष्य सोशल मीडिया के हर ट्रेंड से तय नहीं होगा। समय तय करेगा कि कौन-सा शब्द केवल ‘ट्रेंड’ था और कौन-सा हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गया। भाषा में स्थायित्व का सबसे बड़ा परीक्षण समाज का इस्तेमाल है।

हिंदी 2.0 किसी ऐप का नया संस्करण नहीं है। यह उस समाज का नया भाषाई संस्करण है, जो स्मार्टफोन, इंटरनेट, एआइ और सोशल मीडिया के बीच बढ़ रहा है। यहां भाषा तेज है, दृश्य है, मिश्रित है और प्रयोगधर्मी है। लेकिन इसके भीतर वही पुरानी मानवीय जरूरत है अपनी बात कहने की जरूरत। मनुष्य ने पहले संकेतों से बात की, फिर ध्वनियों से, फिर शब्दों से, फिर पत्रों से, फिर किताबों और अखबारों से और अब स्क्रीन से संवाद कर रहा है। हिंदी दिवस इसलिए केवल हिंदी की पुरानी उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं होना चाहिए। यह उस हिंदी को देखने का अवसर भी होना चाहिए, जो हमारे सामने बन रही है। वह हिंदी जो देवनागरी में भी है और रोमन में भी। जो कविता में भी है और मीम में भी। हिंदी का भविष्य इसी स्वीकार में छिपा है, कि भाषा को बचाने के लिए उसे रोकना नहीं, बोलते रहने देना होगा। क्योंकि भाषा संग्रहालय में रखी वस्तु नहीं होती। वह समाज की धडक़न होती है। असल सवाल यह है ,क्या अगली पीढ़ी अपनी दुनिया की कहानी हिंदी में कह पाएगी? अगर जवाब ‘हां’ है, तो हिंदी का भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि तब हिंदी सिर्फ हमारी विरासत नहीं होगी। वह हमारी अगली पीढ़ी की अपनी आवाज भी होगी।