16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

राजस्थान: मामा के घर आई निर्दलीय पार्षद को सादा वर्दी में लेने पहुंची पुलिस, दिनभर चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

कापरेन नगरपालिका चुनाव में वार्ड 20 से निर्वाचित निर्दलीय पार्षद राधिका मीणा को लेकर मंगलवार को देईखेड़ा में दिनभर हाई-वोल्टेज ड्रामा चला। कापरेन पुलिस अपहरण की रिपोर्ट के आधार पर पार्षद को दस्तयाब करने उनके मामा महावीर मीणा के घर पहुंची।
2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Anil Prajapat

Sep 16, 2026

Radhika Meena News

घर के बाहर बैठे कांग्रेस नेता और पुलिसकर्मी। इनसेट में निर्दलीय पार्षद राधिका। फोटो: पत्रिका

बूंदी। कापरेन नगरपालिका चुनाव में वार्ड 20 से निर्वाचित निर्दलीय पार्षद राधिका मीणा को लेकर मंगलवार को देईखेड़ा में दिनभर हाई-वोल्टेज ड्रामा चला। कापरेन पुलिस अपहरण की रिपोर्ट के आधार पर पार्षद को दस्तयाब करने उनके मामा महावीर मीणा के घर पहुंची। पुलिस के सादे वर्दी और निजी वाहन में पहुंचने पर परिजनों ने विरोध जताया और कार्रवाई पर सवाल उठाए।

कापरेन थानाधिकारी राजाराम जाट ने बताया कि कापरेन निवासी बृज गोपाल शर्मा की ओर से राधिका मीणा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उन्हें दस्तयाब कर कापरेन थाने ले जाना चाहती है, जहां उनके स्वतंत्र बयान दर्ज किए जाएंगे।
पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलते ही प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति सदस्य अजीज, चोथमल मीणा, अधिवक्ता गोविंद शर्मा, नवनिर्वाचित पार्षद अशोक बाकलीवाल और अशोक मीणा सहित कई लोग देईखेड़ा पहुंच गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन और कांग्रेस नेताओं के बीच समझाइश व वार्ता का दौर शुरू हुआ, लेकिन रात तक गतिरोध बना रहा।

घर के बाहर पुलिस, जुटी ग्रामीणों की भीड़

परिजनों के अनुसार दोपहर में जब पुलिस पहुंची, उस समय घर पर केवल महिलाएं थीं, जबकि पुरुष खेतों में काम करने गए हुए थे। पुलिस राधिका को साथ ले जाने लगी तो महिलाओं ने विरोध किया और खेतों में मौजूद परिजनों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस दो जवानों को मौके पर तैनात कर वापस चली गई। पुलिस की तैनाती की सूचना फैलने के बाद घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जो रात तक मौजूद रही।

झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पर कार्रवाई की मांग

शाम को केशवरायपाटन पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी और लाखेरी सीओ नरेंद्र नागर भी देईखेड़ा पहुंचे। रात करीब आठ बजे तक दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। पुलिस राधिका को दस्तयाब कर स्वतंत्र बयान कराने पर अड़ी रही, जबकि परिजन और कांग्रेस नेता घर पर ही बयान लेने तथा अपहरण की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले बृज गोपाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे।

राधिका बोलीं- शिकायतकर्ता को जानती तक नहीं

पार्षद राधिका मीणा ने कहा कि अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले बृज गोपाल शर्मा को वह जानती तक नहीं हैं। उनका कहना है कि वह हांडया खेड़ा की निवासी हैं और अपनी इच्छा से देईखेड़ा स्थित मामा के घर आई हैं। उन्होंने पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया।
वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध की सूचना मिलने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। महिला से जुड़े मामले में उसके स्वतंत्र बयान दर्ज कराना आवश्यक है, इसलिए पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।

Rajasthan Nikay Chunav : जेठानी-देवरानी की ‘सुपरहिट’ जोड़ी, एक कांग्रेस से तो एक निर्दलीय जीती, हर तरफ हो रही चर्चा

ये भी पढ़ें
Ritika Midha Kamra and Shalini

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2026 09:40 am

Published on:

16 Sept 2026 09:40 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / राजस्थान: मामा के घर आई निर्दलीय पार्षद को सादा वर्दी में लेने पहुंची पुलिस, दिनभर चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : घरों व मंदिरों में विघ्नहर्ता का मंगल आगमन, निकाली गणपति की शोभायात्रा

lord ganesha enthroned on ganesh chaturthi
बूंदी

बूंदी नगर परिषद में कांटे की टक्कर: BJP बहुमत से दूर, कांग्रेस ने जीती 20 सीटें; निर्दलीय बने किंगमेकर

bundi nikay chunav result
बूंदी

Bundi News: पत्नी ने डॉक्टर पति को होटल में दूसरी लड़की के साथ पकड़ा, घसीटते हुए बाहर लाई और जमकर पीटा

wife catches doctor husband with girl in hotel
बूंदी

Bundi news: ब्रह्मपुरी में पति-पत्नी के शव मिले, हत्या या आत्महत्या

Couple dies under suspicious circumstances
बूंदी

बूंदी न्यूज: ब्रह्मपुरी इलाके में दंपती की संदिग्ध मौत, 9 महीने की बच्ची के सिर से उठा मां-बाप का साया

bundi couple found dead in brahmpuri area
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.