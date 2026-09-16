राजस्थान: मामा के घर आई निर्दलीय पार्षद को सादा वर्दी में लेने पहुंची पुलिस, दिनभर चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

कापरेन थानाधिकारी राजाराम जाट ने बताया कि कापरेन निवासी बृज गोपाल शर्मा की ओर से राधिका मीणा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उन्हें दस्तयाब कर कापरेन थाने ले जाना चाहती है, जहां उनके स्वतंत्र बयान दर्ज किए जाएंगे।

पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलते ही प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति सदस्य अजीज, चोथमल मीणा, अधिवक्ता गोविंद शर्मा, नवनिर्वाचित पार्षद अशोक बाकलीवाल और अशोक मीणा सहित कई लोग देईखेड़ा पहुंच गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन और कांग्रेस नेताओं के बीच समझाइश व वार्ता का दौर शुरू हुआ, लेकिन रात तक गतिरोध बना रहा।