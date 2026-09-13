Bundi News: पत्नी ने डॉक्टर पति को होटल में दूसरी लड़की के साथ पकड़ा, घसीटते हुए बाहर लाई और जमकर पीटा

रामगंज बालाजी (बूंदी): बूंदी जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे स्थित रामगंज बालाजी बायपास पर शनिवार दोपहर एक होटल के बाहर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, जब एक महिला ने अपने पति को होटल में एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया। महिला लड़की को होटल से घसीटते हुए बाहर लेकर आई और उसके साथ मारपीट की। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग होटल के बाहर जमा हो गए।