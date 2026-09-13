Bundi news: ब्रह्मपुरी में पति-पत्नी के शव मिले, हत्या या आत्महत्या

परिजनों के अनुसार घटना से पहले रोशन अपनी 9 माह की बेटी को बुजुर्ग सास के पास रात 3 बजे करीब नीचे छोडक़र दूसरी मंजिल पर चली गई थी, जहां दंपति रहते थे। इसके बाद सुबह घटना का पता चला। परिजनों ने बच्ची के कपड़ों पर भी खून के निशान होने की बात कही है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है।

परिजनों के अनुसार रोशन की तबीयत खराब थी और शनिवार शाम ही अब्दुल हनीफ उसे डॉक्टर को दिखाकर लाया था। महिला के मानसिक रूप से परेशान रहने की बात भी परिजनों की ओर से कही गई है। हालांकि मामले का खुलासा पुलिस जांच और साक्ष्यों के बाद ही स्पष्ट होगा।