Bundi News : घरों व मंदिरों में विघ्नहर्ता का मंगल आगमन, निकाली गणपति की शोभायात्रा

हिण्डोली. कस्बे सहित क्षेत्र के कई गांवों में सोमवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। वहीं लोगों ने घर-घर प्रथम पूज्य गणेश की स्थापना की । जानकारी अनुसार सुबह बासनी गणेश मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया। जहां पर गणेश जी की पूजा अर्चना का मन्नत मांगी।वहीं कस्बे के गणेश बावड़ी मंदिर, त्रिवेणी चौक स्थित गणेश प्रतिमा, राज गणेशजी सहित विभिन्न प्रतिमाओं को भी विशेष श्रृंगार किया गया एवं भजन संध्या की आयोजन के साथ गणेशजी की पूजा अर्चना की गई। कस्बे के त्रिवेणी चौक स्थित राज गणेश मंदिर में सुबह प्राचीन प्रतिमा को विशेष श्रृंगारित किया गया। जहां पर गणेश जी के भोग लगाए एवं छात्रों ने गणेश जी के भजन गाए।इस दौरान प्रधानाचार्य लक्ष्मण ङ्क्षसह मीणा ने छात्रों को गणेश जी की जीवनी पर विस्तार से बातचीत।

झालीजी का बराना. कस्बे सहित आसपास के विभिन्न स्थलों पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं की विधिवत स्थापना की गई। कस्बे के ब्रह्मपुरी बड़े गणेश मंदिर, खलाना वाले गणेश मंदिर, चौतरा का खेड़ा बांके बिहारी भगवान मंदिर तथा ङ्क्षहगोनियां तथा जयस्थल के भगवान मंदिरों में समस्त पंचों द्वारा गणेश प्रतिमाओं की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ स्थापना की गई। कईं मंदिरों में गणेश चतुर्थी ं की पूर्व रात्रि को संगीतमय भजन संध्याओं का आयोजन किया गया।