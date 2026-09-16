Rajasthan Nikay Chunav : जयपुर-जोधपुर-कोटा के 10 मतदान केंद्रों पर फिर हो रही वोटिंग, EVM गड़बड़ी की वजह से नहीं निकल पाए थे नतीजे

राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव 2026 के तहत प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत (कोटा जिला) के 10 मतदान केंद्रों पर आज, बुधवार को सुबह 7 बजे से पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। मतगणना के दौरान इन बूथों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में आई गंभीर तकनीकी खराबी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मूल मतदान को रद्द करते हुए फिर से वोटिंग कराने का बड़ा निर्णय लिया था। आज सुबह से ही इन क्षेत्रों के मतदाता अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसके बाद सभी मशीनों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में सील कर दिया जाएगा। इन 10 बूथों के भाग्य का फैसला और अटके हुए सभी नतीजों का ऐलान कल, 17 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे से होने वाली मतगणना के बाद कर दिया जाएगा।