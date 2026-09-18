उदयपुर : दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 3.50 लाख की बालियां चोरी, सीसीवी फुटेज में दिखी बदमाश की चालाकी

हाथीपोल थाने में फाइनेंस कम्पनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। कम ब्याज पर 25 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर दस्तावेज लेने और बाद में अधिक ब्याज वसूलने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि ग्रेहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। परिवादी मेवाफरोश मार्ग कुंजरवाड़ी मोहम्मद असलम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। बताया गया कि कंपनी कर्मचारी राजकुमार मेघवाल, आशिष जोशी, मयंक चावत और अन्य महिला कर्मचारी ने परिवादी से संपर्क कर 25 लाख का लोन कम ब्याज पर दिलाने की बात कही। आरोप है कि उससे मकान की मूल रजिस्ट्री, हस्ताक्षरशुदा खाली चेक, स्टाम्प और अन्य दस्तावेज ले लिए। बताया कि 25 लाख के बजाय उसके खाते में 23.47 लाख ही दिए। शेष राशि फाइल व अन्य खर्चों के नाम पर काटी गई। उसने 7 प्रतिशत सालाना ब्याज बताए जाने के बावजूद लोन पर 14.85 प्रतिशत ब्याज लगाने का आरोप लगाया। बाद में छह माह में लोन फोरक्लोज करने की बात कही गई। उससे 11 किश्तें लेने के बाद 31 दिसंबर 2024 को 2950 रुपए फोरक्लोजर फीस ली गई, लेकिन लोन खाता बंद नहीं किया गया। उसके मूल दस्तावेज, चेक और स्टाम्प भी वापस नहीं किए।