उदयपुर : दर्द का इंतजार नहीं, दिल की फिक्र करें… शुगर-बीपी-कोलेस्ट्रॉल दे सकते धोखा

उदयपुर. दिल की बीमारी हमेशा सीने में दर्द के साथ सामने आए, यह जरूरी नहीं। शुगर, ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ऐसी तीन आम बीमारियां हैं, जो कई बार बिना किसी खास लक्षण के शरीर में बनी रहती हैं और धीरे-धीरे दिल की नसों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी सेंटर के वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार करीब 95 हजार मरीज ओपीडी में पहुंचे और 5 हजार मरीज भर्ती हुए। इस दौरान 2600 एंजियोग्राफी और करीब 1350 एंजियोप्लास्टी की गईं। विश्व हृदय दिवस पर विशेषज्ञों का कहना है कि शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को अलग-अलग समस्या मानने के बजाय इनके कारण बढ़ने वाले दिल के खतरे को समय रहते पहचानना जरूरी है। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम है हर धड़कन का रखें खयाल।