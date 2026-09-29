उदयपुर : 272 भूखंड घोटाला : 50 लाख की लग्जरी गाड़ी में 2 करोड़ की डील करने पहुंचा था एएसपी, एसीबी ने की जब्त

गाड़ी शेर खां सावा के पुत्र से जुड़ी होने की जानकारी सामने आने के बाद जांच में एक पुराना संदर्भ भी जुड़ गया है। शेर खां वर्ष 2015 के चर्चित ढाई करोड़ रुपए के रिश्वत प्रकरण में एसीबी कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ था। उस कार्रवाई में तत्कालीन एसीबी आइजी दिनेश एमएन की टीम शामिल थी। मामले में तत्कालीन आइएएस अशोक सिंघवी सहित कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थीं। सुनवाई के दौरान शेर खां की मृत्यु हो गई थी। अब उनके पुत्र शाहिद से जुड़ी बताई जा रही गाड़ी का 272 भूखंड घोटाले के कथित रिश्वत प्रकरण में इस्तेमाल होना जांच का नया बिंदु बन गया है। जांच एजेंसी एएसपी सोनी और गाड़ी मालिक के बीच संबंधों की भी पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि सोनी का अम्बामाता क्षेत्र में सरकारी आवास था और उसके पीछे ही शेर खां के पुत्र का आवास है। ऐसे में दोनों के संपर्क और गाड़ी उपलब्ध कराने की परिस्थितियां भी जांच के दायरे में हैं।