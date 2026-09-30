Rajasthan: मेवाड़ की ऐतिहासिक लोकनाट्य ‘गवरी’ का अपमान करने वाला ब्लॉगर गिरफ्तार, जानें क्या बोला था

Gavri Dance Controversy: गोगुंदा (उदयपुर): मेवाड़ की प्रसिद्ध लोकनाट्य परंपरा गवरी और आदिवासी समाज को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 25 वर्षीय ब्लॉगर को गोगुंदा थाना पुलिस ने हरियाणा के जींद जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पिंकु पुत्र राजकुमार, निवासी मुहाना थाना क्षेत्र, सफीदों जिला जींद, हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।