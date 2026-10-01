Udaipur: ट्रक ड्राइवर पिता ने कर्ज लेकर भेजा था कनाडा, बेटे ने रचा इतिहास; कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता गोल्ड

Mahesh Kumar Beniwal Powerlifting Gold: उदयपुर: जोधपुर के पड़ियाल गांव से निकले महेश कुमार बेनीवाल ने सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कनाडा में आयोजित कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता के पावरलिफ्टिंग जूनियर 120 किलो वर्ग में महेश ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता के पीछे परिवार का बड़ा संघर्ष भी जुड़ा है। बेटे को प्रतियोगिता में भेजने के लिए परिवार को करीब छह लाख रुपए जुटाने पड़े। महेश के पिता ट्रक ड्राइवर हैं और उन्होंने बेटे को कनाडा भेजने के लिए ट्रक पर करीब चार लाख रुपए का लोन लिया। बाकी रकम परिवार की बचत से जुटाई गई।