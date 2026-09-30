उदयपुर 2 करोड़ रिश्वतकांड : एएसपी और दलाल को कोर्ट ने फिर 3 दिन की रिमांड पर भेजा, उधर एसओजी का रीडर फरार

उदयपुर। 272 प्लॉट घोटाले में राहत देने के बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एसओजी के एएसपी मुकेश कुमार सोनी और उनके कथित दलाल सज्जन सिंह जैन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को फिर 3 दिन की एसीबी कस्टडी रिमांड पर भेज दिया गया। इसी बीच एसओजी का रीडर जसवंत राव 26 सितंबर के बाद से कार्यालय से गायब है। उसका मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। एसीबी अब उसकी तलाश के साथ उसके घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।