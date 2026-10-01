Udaipur Crime: ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसाने का खौफ, 11 दिन डिजिटल अरेस्ट, बुजुर्ग दंपती से ऐंठे 40 लाख

उदयपुर। साइबर ठगों ने उदयपुर के 72 वर्षीय बुजुर्ग को करीब 11 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 40 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को सरकारी अधिकारी और जांच अधिकारी बताकर बुजुर्ग को ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में फंसाने का डर दिखाया। पहले आधार कार्ड के दुरुपयोग और दूसरे सिम से महिलाओं को आपत्तिजनक मैसेज भेजने की बात कही और 20 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद संयुक्त खाते से ट्रांजेक्शन जरूरी बताते हुए पत्नी के खाते से भी 20 लाख रुपए आरटीजीएस करा लिए।