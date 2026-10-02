उदयपुर : पेड पार्किंग शुरू…एमबी अस्पताल में 5 साल बाद मुफ्त पार्किंग बंद, पर्ची कटने को लेकर विवाद

एमबी अस्पताल में पांच साल बाद गुरुवार से निशुल्क पार्किंग व्यवस्था बंद कर पेड पार्किंग शुरू की गई। पहले दिन वाहन चालकों में पार्किंग स्थल को लेकर असमंजस रहा। ओपीडी क्षेत्र के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ने से कई जगह जाम जैसी स्थिति बनी। पार्किंग कर्मचारियों ने पर्चियां काटने के साथ वाहन निर्धारित स्थान पर खड़े कराने की समझाइश की। एम्बुलेंस के रास्ते में बेतरतीब खड़े वाहनों को हटाने पर भी सख्ती दिखाई गई। नई व्यवस्था सामान्य होने में समय लगने के संकेत मिले।

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