Rajasthan: संदूक में पति-पत्नी के शव मिलने के मामले में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, 4 संदिग्ध डिटेन

उप सरपंच योगेश पालीवाल ने बताया कि गांव में इस तरह की वारदात पहली बार नहीं हुई है। पिछले वर्ष 4 जुलाई की रात गांव के मांगीलाल पुरोहित के घर में डकैती हुई थी। अज्ञात बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर हथियारों के बल पर घर से नकदी और जेवरात लूट लिए थे। ग्रामीणों के अनुसार इस वारदात का आज तक खुलासा नहीं हुआ है। पालीवाल ने कहा कि पिछले मामले का खुलासा नहीं होने के बीच एक बार फिर गांव में बुजुर्ग दंपती की हत्या की गंभीर वारदात सामने आई है। इससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। उन्होंने पुलिस से मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और पूर्व की डकैती की वारदात का भी खुलासा करने की मांग की।