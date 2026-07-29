Jaipur News : एक लाख रुपए की ‘भारी भरकम’ रिश्वत, ACB के शिकंजे में फंसा जयपुर कलक्ट्रेट अफसर का PA मुकेश कुमार

राजधानी जयपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने जयपुर कलेक्ट्रेट में तैनात अतिरिक्त जिला कलेक्टर-पूर्व (ADM East) के निजी सहायक (PA) मुकेश कुमार को 1 लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीए ने पीड़ित से बकाया बिल पास कराने और फाइल को आगे बढ़ाने की एवज में यह मोटी रकम रिश्वत के रूप में मांगी थी। प्रशासनिक पावर सेंटर माने जाने वाले कलेक्ट्रेट के भीतर हुई इस कार्रवाई से कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन में हड़कंप मच गया। एसीबी की यह कार्रवाई डीआईजी (DIG) डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में एएसपी (ASP) सुनील सिहाग के नेतृत्व में पूरी सतर्कता के साथ अंजाम दी गई।