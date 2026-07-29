राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव: बदलेंगे सियासी समीकरण, दावेदारों में बेचैनी

संभावना है कि यह प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले पूरी कर ली जाएगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पहले नगर निकाय चुनाव होंगे। इनकी अधिसूचना 17 अगस्त के आसपास जारी होने की संभावना है तथा चुनाव प्रक्रिया करीब 20 सितंबर तक पूरी हो सकती है। इसके बाद 23 सितंबर के आसपास पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा प्रस्तावित है, जिनकी पूरी प्रक्रिया 15 नवंबर तक चल सकती है।